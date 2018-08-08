Сайт на ModX. Не удаётся войти в аккаунт админа.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки155 просмотров

Сайт на ModX. Не получается войти в админ панель, через админ доступ. 

Доступ есть, только к хостингу и БД. Необходимо сбросить пароль, через БД или иным другим способом, чтобы можно было зайти в CMS. 

После того, как будет предоставлен пароль для входа работа закончена. 

MODX
7 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров