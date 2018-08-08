Сайт на ModX. Не удаётся войти в аккаунт админа.

Сайт на ModX. Не получается войти в админ панель, через админ доступ.

Доступ есть, только к хостингу и БД. Необходимо сбросить пароль, через БД или иным другим способом, чтобы можно было зайти в CMS.

После того, как будет предоставлен пароль для входа работа закончена.