Внедрение CRM битрикс 24 в небольшую компанию

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки120 просмотров

Внедрение и онлайн консультации  по CRM Битрикс 24, нужна консультация и помощь, какие из функций для выполнения наших задач важны, а какие нет и т.д

На 2 рабочих места

7 лет назад
guest_15337228749518
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров