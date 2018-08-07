Внедрение CRM битрикс 24 в небольшую компанию

Есть сайт - https://www.bumrungrad.com/Нужно скопировать из него на другой сайт в Wordpress следующие элементы:Верхнее меню (http://prntscr.com/kf749s)Боковое меню (http://prntscr.com/kf74i0)Они должны работать по тому же принципу, что и на оригинальном сайте, быть такими же адаптивными и т.д.