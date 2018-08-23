Внести ряд доработок на сайте CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок135 просмотров

Внести ряд доработок на сайте CMS Joomla

Joomla
7 лет назад
guest_15185251372012
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

srgv80
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$5
2 дня
Серьезный подход к делу. Соблюдение сроков. Рекомендую!
Все четко и по делу. Понятное задание и всегда на связи... Рекомендую.

Заявки фрилансеров

srgv80
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад