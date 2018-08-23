Внести ряд доработок на сайте CMS Joomla

Во вложении ТЗ того, что нужно реализовать, на уже начатом сайте. Сайт на премиум шаблоне WorkScout вот этот https://themeforest.net/item/workscout-job-board-html-template/13046688 Также есть вот такой премиум плагин UserPro - Community and User Profile WordPress Plugin https://codecanyon.net/item/userpro-user-profiles-with-social-login/5958681 который также ...