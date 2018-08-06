Добрый вечер,вот сайт который нужно править https://lustra-zavod.ru
Допилить мелочи на wordpress сайте
1) http://old.xn----7sbbnpfef0bye1b.xn--p1ai/ - допилить галерею. Сейчас при добавлении ссылки на другую страницу в
картинку она почему то непропорционально растягивается.
2) http://old.xn----7sbbnpfef0bye1b.xn--p1ai/blog/ - добавить отображение меток, добавить кнопки "след-пред" для переключения между записями внутри отобранной метки
3) http://old.xn----7sbbnpfef0bye1b.xn--p1ai/contacts/ - поправить отображение иконок, добавить небольшой текст
4) Выполнить грамотный переход со старого сайта дизайн-афиш.рф на новый old.дизайн-афиш.рф без потери позиций - может где-то поменять названия страниц, или добавить в вёрстку отсутствующий контент (типа картинок на главной), вам виднее.
5) Подправить ширину выплывающего вниз меню (желательно автоматически подстраивать ширину под длину пунктов меню)
Просьба назвать стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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