Сайт opencart

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Закрыт4 заявки178 просмотров

Есть купленный шаблон html, так как изначально планировали делать на MODX. 

https://themeforest.net/item/techmarket-multidemo-ele.. 

Есть дизайн в PSD 

https://yadi.sk/d/uVM-qRVF3ZwKVV 

Необходимо либо сделать с нуля верстку и натяжку, либо кастомизировать какой-нибудь шаблон.

На все про все есть 6000 рублей

HTMLMODXOpencart
7 лет назад
Paquito
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров