Программисту Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок94 просмотра

Ищу Битрикс программиста. Нужен опытный адекватный и ответственный исполнитель для решения небольшой задачи. Работа по постоплате. ТЗ предоставлю при общении.

7 лет назад
wpolw
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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