WP кодер, впихнуть невпихуемое

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Завершен7 заявок161 просмотр

Есть сайт на WP  - www.taxi-life23.ru  

На главной есть "калькулятор" направлений и подсчета стоимости при выборе откуда-куда. 

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Сейчас начали активно добавлять запросы для НЧ направлений, т.е. что-то типа "анапа-краснодар" и т.п , под каждую из них делается обычная текстовая страница. вот для примера http://taxi-life23.ru/taksi-anapa-krym/ 

форма уже "впихнута" в раздел "трансфер". 

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Задача: 

 

надо прикрутить форму ко всем страницам (и они будут добавляться еще) НО, поля формы должны быть уже выбраны.  (впихнуть в шаблон+ передавать параметры для формы как понимаю ) 

WordPress
7 лет назад
seychas
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexkwon
Алексей 
29 лет
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7 лет назад
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Заявки фрилансеров

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад