WP кодер, впихнуть невпихуемое

Есть сайт на WP - www.taxi-life23.ru

На главной есть "калькулятор" направлений и подсчета стоимости при выборе откуда-куда.

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Сейчас начали активно добавлять запросы для НЧ направлений, т.е. что-то типа "анапа-краснодар" и т.п , под каждую из них делается обычная текстовая страница. вот для примера http://taxi-life23.ru/taksi-anapa-krym/

форма уже "впихнута" в раздел "трансфер".

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Задача:

надо прикрутить форму ко всем страницам (и они будут добавляться еще) НО, поля формы должны быть уже выбраны. (впихнуть в шаблон+ передавать параметры для формы как понимаю )