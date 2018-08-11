Нужно готовый сайт на модх перенести на вордпресс

Есть сайт https://clck.ru/DzLD3 на модх, нужно перенести просто на вордпресс, со всеми страницами и всем контентом. + сделать мобильную версию.

Все как есть, ничего не меняя. Просто заменить движек на вордпресс. И сделать мобильную версию.

P.S пишите сразу цену и срок.