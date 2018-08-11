Нужно готовый сайт на модх перенести на вордпресс

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок154 просмотра

Есть сайт https://clck.ru/DzLD3   на модх, нужно перенести просто на вордпресс, со всеми страницами и всем контентом. + сделать мобильную версию.

Все как есть, ничего не меняя. Просто заменить движек на вордпресс. И сделать мобильную версию.

P.S пишите сразу цену и срок.

WordPress
7 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад
$40
1 день
Алексей отлично справился с заданием. Рекомендую!
Все отлично. Четкое задание, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад