Модернизация модуля оформления заказа ocStore 2.1.0.2

На сайте https://carprofi-online.ru/ нужно модернизировать и сделать более красиво форму оформления заказа.

А именно: Добавить недостающий города (Крым должен относится к России), Сделать картинки на против способов оплаты и доставки. Если в городе нет ПВЗ СДЕК то это должно показываться а не ставится 0 рублей. Кнопка карты выбора ПВЗ должна быть анимирована и боле заметна чем сейчас. Сама карта выбора ПВЗ при всплытии должна быть больше.

При выборе, нет доставить до двери, способ доставки Доставка курьером до двери должен появляться сразу а не когда введен адрес.

И чтоб все доработки остались так же на мобильной версии и не убежали.