Сайт www_kprint_kz на версии joomla 2.5.28 Нужно обновить joomla до последней версии
Модернизация модуля оформления заказа ocStore 2.1.0.2
На сайте https://carprofi-online.ru/ нужно модернизировать и сделать более красиво форму оформления заказа.
А именно: Добавить недостающий города (Крым должен относится к России), Сделать картинки на против способов оплаты и доставки. Если в городе нет ПВЗ СДЕК то это должно показываться а не ставится 0 рублей. Кнопка карты выбора ПВЗ должна быть анимирована и боле заметна чем сейчас. Сама карта выбора ПВЗ при всплытии должна быть больше.
При выборе, нет доставить до двери, способ доставки Доставка курьером до двери должен появляться сразу а не когда введен адрес.
И чтоб все доработки остались так же на мобильной версии и не убежали.
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