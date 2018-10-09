Модернизация модуля оформления заказа ocStore 2.1.0.2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка115 просмотров

На сайте https://carprofi-online.ru/ нужно модернизировать и сделать более красиво форму оформления заказа.

А именно: Добавить недостающий города (Крым должен относится к России), Сделать картинки на против способов оплаты и доставки. Если в городе нет ПВЗ СДЕК то это должно показываться а не ставится 0 рублей. Кнопка карты выбора ПВЗ должна быть анимирована и боле заметна чем сейчас. Сама карта выбора ПВЗ при всплытии должна быть больше. 

При выборе, нет доставить до двери, способ доставки Доставка курьером до двери должен появляться сразу а не когда введен адрес.

И чтоб все доработки остались так же на мобильной версии и не убежали.

ocStore
7 лет назад
webtehnikk
Евгений 
43 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

esparce
Сергей 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
30 отзывов(-6)
7 лет назад
$20
1 день
Работа по ТЗ выполнена полностью в кратчайшие сроки, общительный исполнитель с кучей своих идей, однозначно рекомендую.
Рекомендую данного заказчика! Работаю 2 раз всем доволен.

Заявки фрилансеров

esparce
Сергей 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
30 отзывов(-6)
7 лет назад