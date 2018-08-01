После переноса сайт стал неккоректно работать

сайт iphone-market.by когда добавляешь товар в админке, карточка не открывается для него на сайте. Так же при нажатии на главной на модель, что-то с фильтром. Перенесли сайт на новый хостинг и появились ошибки. Так же в отзывах всплывают вопросы вместо текста.