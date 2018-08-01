После переноса сайт стал неккоректно работать

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки151 просмотр

сайт iphone-market.by  когда добавляешь товар в админке, карточка не открывается для него на сайте.  Так же при нажатии на главной на модель, что-то с фильтром. Перенесли сайт на новый хостинг и появились ошибки. Так же в отзывах всплывают вопросы вместо текста. 

7 лет назад
uzda5709
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов(-2)

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