Joomla - убрать регистрацию при оформлении заказа

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Закрыт5 заявок163 просмотра

Подробное тз обсудим с исполнителем 

Сайт - https://goo.gl/tDTyRN

Joomla
7 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров