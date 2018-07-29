На базе темы создание и кастомизация сайта WP

Куплена тема на енванто.меркете. Необходимо ее настроить и кастомизировать. Также нужно интегрировать(ЧАСТИЧНО) плагин по отображению курсов криптовалют.

Сама тема themeforest.net/item/cryp...

Плагин – codecanyon.net/item/coinc...

Что нужно сделать:

1. Согласно ТЗ и структуре сделать сайт(разделы сайта)

2. Поигратся с цветами. Нормально поработать с дизайном главной и внутренними разделами (рисовать уникальный дизайн для всего сйата Вас никто не просит, но нужно МАКСИМАЛЬНО сделать по красоте то что есть, возможно точечно дорисовать (доработать)).

3. Поиграться с CSS

4. Поменять бекграинуд и цвет анимации.

5. Провети базовую установку и настройку дополнительных модулей.

6. Умение юзать WPBakery обязательно.

7. Поднять локально все у себя, после завершения работы помочь перенсти все на VPS сервер (Вам помогут тут). ВАЖНО:

1. Работа творческая, не сложная но займет у Вас довольно много времени, тк. править будете Вы в режиме онлайн (сразу я смотрю и комментирую что изменить, что поправить, что добавить.)

2. Писать с нуля код не нужно. Все необходимые компоненты будут покупатся легально на Тимфоресте, еневанто и т.д. (никакого колхоза)

3. ОТ ВАС постоянная связь, никакого пропадания на сутки и т.д. Если Вам "влом" и Вы не готовы уделить достаточно времени мимо.

4. Вы должны владеть английским языком на уровне чтения докумментации, тк. тема и модули которые нужно будет поставить на английском.

ОЧЕНЬ ВАЖНО дилетанты, прошу как людей не пишите. Только люди которые знают WP "от и до".

5. Вы должны будете готовы править тему до принятия проекта. (Это не означает что я буду ездить на Вас вдоль и впоперек а потом пошлю еще пилить мне личный блог). Халатности и варианта "и так сойдет" я не потерплю.