Требуется провести полный анализ файлов (robots, htaccess,), на предмет наличия ошибок, устранить ошибки появления дублей, убрать слэши в конце, прописать редиректы
На базе темы создание и кастомизация сайта WP
Куплена тема на енванто.меркете. Необходимо ее настроить и кастомизировать. Также нужно интегрировать(ЧАСТИЧНО) плагин по отображению курсов криптовалют.
Сама тема themeforest.net/item/cryp...
Плагин – codecanyon.net/item/coinc...
Что нужно сделать:
1. Согласно ТЗ и структуре сделать сайт(разделы сайта)
2. Поигратся с цветами. Нормально поработать с дизайном главной и внутренними разделами (рисовать уникальный дизайн для всего сйата Вас никто не просит, но нужно МАКСИМАЛЬНО сделать по красоте то что есть, возможно точечно дорисовать (доработать)).
3. Поиграться с CSS
4. Поменять бекграинуд и цвет анимации.
5. Провети базовую установку и настройку дополнительных модулей.
6. Умение юзать WPBakery обязательно.
7. Поднять локально все у себя, после завершения работы помочь перенсти все на VPS сервер (Вам помогут тут). ВАЖНО:
1. Работа творческая, не сложная но займет у Вас довольно много времени, тк. править будете Вы в режиме онлайн (сразу я смотрю и комментирую что изменить, что поправить, что добавить.)
2. Писать с нуля код не нужно. Все необходимые компоненты будут покупатся легально на Тимфоресте, еневанто и т.д. (никакого колхоза)
3. ОТ ВАС постоянная связь, никакого пропадания на сутки и т.д. Если Вам "влом" и Вы не готовы уделить достаточно времени мимо.
4. Вы должны владеть английским языком на уровне чтения докумментации, тк. тема и модули которые нужно будет поставить на английском.
ОЧЕНЬ ВАЖНО дилетанты, прошу как людей не пишите. Только люди которые знают WP "от и до".
5. Вы должны будете готовы править тему до принятия проекта. (Это не означает что я буду ездить на Вас вдоль и впоперек а потом пошлю еще пилить мне личный блог). Халатности и варианта "и так сойдет" я не потерплю.
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