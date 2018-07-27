Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок173 просмотра

В приложении описано т.з.  Основные навыки требуемые для выполнения. Знания Joomla + joomshoping 

php+ знания верстки.

Оплата 3000.

JoomlaPHP
7 лет назад
guest_15327647673753
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров