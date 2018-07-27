Нужен специалист по Danneo, на сайте слетела кодировка.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки146 просмотров

Здравствуйте.

Ищу специалиста по Danneo. Вообщем есть сайт новостной, появились в один момент кракозябры.

Нужна помощь.

7 лет назад
seomaxim
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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