Нужен специалист по модх

Есть сайт: https://clck.ru/DvUQc

Нужно сделать для блога рубрики, выводить их через сайт бар.

Но нужно сделать так чтобы при переходе в статью например: https://clck.ru/DvUZn адрес урл не менялся, тоесть чтоб оставалось .....ru/blog/названиестатьи

И при переходе в рубрику должно быть заголовок, небольшое описание, а потом идет сами статьи.

Естественно должно быть, чтобы в админке была привязка рубрик.

Что непонятно обсудим в скайпе.