Нужен специалист по модх

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка131 просмотр

Есть сайт: https://clck.ru/DvUQc

Нужно сделать для блога рубрики, выводить их через сайт бар.

Но нужно сделать так чтобы при переходе  в статью например: https://clck.ru/DvUZn   адрес урл не менялся, тоесть чтоб оставалось .....ru/blog/названиестатьи

И при переходе в рубрику должно быть заголовок, небольшое описание, а потом идет сами статьи. 

Естественно должно быть, чтобы в админке была привязка рубрик.

Что непонятно обсудим в скайпе.

7 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

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