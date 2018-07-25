Требуется поместить внизу главной страницы блок, с новыми товарами из категорий Просьба писать только тем, кто имеет опыт работы с Magento
Поставить шаблон WP
Необходимо поставить шаблон WP
И сделать внутреннию СЕО оптимизацию сайта
Оставляйте заявки кто готов мне помочь
Задание срочное
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно внести доработки по сайту, все подробности в ЛС.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Имеется база TecDoc 3q2017 в csv, нужно сделать ее импорт в Opencart 2.3.0.2 (описание таблиц и логику импорта скину при личном общении). Нужно импортировать по типу Марка - Модель - Модификация - ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Есть сайт https://clck.ru/DvEpT 1) Нужно в шапке сделать слайдер, будет состоять из 3х картинок 2) Нужно при нажатии на подробнее чтоб было 2 инфы первой 1й комнатной и 2й, а один блок 1-комнатной убрать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую коллеги! Магазин под управлением CMS OpenCart начал преподносить сюрпризы. В какой то момент, при заходах на определенные категории, сайт ложится. Выдает ошибку 500. Необходимо разобраться в ситуации, починить ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно перенести сайт reg-pro.info с wix на wordpress 1. В макетах НЕ должно быть http-ссылок. Сайт будет работать на https 2. Верстка сайта должна быть адаптивной. 3. В шапке сайта - вставить ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо установить на VPS и настроить https://keitaro.io/ru для распределения трафика с поисковиков между ботами и реальными пользователями.Инструкция по установке на VPS:https://help.keitarotds.ru/auto-installation Инструкция по настройке системы:https://help.keitarotds.ru/practice:doorwaysСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $17
Прикрепляю тзСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Перенести сайт с самописного движка на Битрикс. http://nur24.ru/Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт new.ruskamen35.ru, работает на 3.7.5. Установлен компонент joomlakassa 3.7.1. На главной странице есть категории товаров, в виде плиток по три в ряд. На маленьких экранах они должны перескакивать друг под друга, но этого не ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад