Magento: поместить новинки на главную страницу

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка117 просмотров

Требуется поместить внизу главной страницы блок, с новыми товарами из категорий

Просьба писать только тем, кто имеет опыт работы с Magento

Magento
7 лет назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров