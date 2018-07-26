Необходимо исправить ошибки шаблона и Opencart +настройка шаблона

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Закрыт4 заявки250 просмотров

Имеем сайт на Opencart pro 2.3.0.4 обновлённый с 2.3.0.2

http://www.elitetuning.ru

Вылетели ошибки,которые необходимо исправить либо поставить новый чистый опенкарт про  и натянуть шаблон для более старой версии

Opencart
7 лет назад
nokynku
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров