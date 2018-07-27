Натянуть на движок Opencart. Добавить товар

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок183 просмотра

Работа не маленькая! Есть вёрстка. Её нужно натянуть на движок в OpenCart и добавить все товары (синхронизировать цены). 

https://vk.com/doc372431430_469279982?hash=1c23e1dceb6ff5a007&dl=GIYTSMZVGY4DQOI:1532698041:b7f6b76d5700e874b9&api=1&no_preview=1

Opencart
7 лет назад
guest_15326994610269
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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