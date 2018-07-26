Доработать frontend на Magento 2

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки264 просмотра

Имеется готовый магазин на Magento 2.

После добавления функционала слетела верстка. Нужна помощь доработать.

Опыт с less и Magento 2 обязательно.

Оцениваем работу в 3-5 дней. Есть psd файлы дизайна.

Magento
7 лет назад
foridev
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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