Имеем сайт на Opencart pro 2.3.0.4 обновлённый с 2.3.0.2 http://www.elitetuning.ru Вылетели ошибки,которые необходимо исправить либо поставить новый чистый опенкарт про и натянуть шаблон для более старой версии
Доработать frontend на Magento 2
Имеется готовый магазин на Magento 2.
После добавления функционала слетела верстка. Нужна помощь доработать.
Опыт с less и Magento 2 обязательно.
Оцениваем работу в 3-5 дней. Есть psd файлы дизайна.
Заявки фрилансеров
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