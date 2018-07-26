Доработать frontend на Magento 2

Есть сайт: https://clck.ru/DvUQc Нужно сделать для блога рубрики, выводить их через сайт бар. Но нужно сделать так чтобы при переходе в статью например: https://clck.ru/DvUZn адрес урл не менялся, тоесть чтоб оставалось .....ru/blog/названиестатьи ...