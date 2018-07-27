Имеется готовый магазин на Magento 2. После добавления функционала слетела верстка. Нужна помощь доработать. Опыт с less и Magento 2 обязательно. Оцениваем работу в 3-5 дней. Есть psd файлы дизайна.
Ошибка Opencart
Добрый день.
На главной странице сайта http://ilpapavero.ru/ появилась ошибка Notice: Undefined offset: 0 in /home/httpd/vhosts/ilpapavero.ru/httpdocs/catalog/controller/module/latest.php on line 60
В логах этой ошибки нет.
По коду тоже нет проблем.
В чем может быть дело.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $320Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеем сайт на Opencart pro 2.3.0.4 обновлённый с 2.3.0.2 http://www.elitetuning.ru Вылетели ошибки,которые необходимо исправить либо поставить новый чистый опенкарт про и натянуть шаблон для более старой версииСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Есть сайт: https://clck.ru/DvUQc Нужно сделать для блога рубрики, выводить их через сайт бар. Но нужно сделать так чтобы при переходе в статью например: https://clck.ru/DvUZn адрес урл не менялся, тоесть чтоб оставалось .....ru/blog/названиестатьи ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо поставить шаблон WP И сделать внутреннию СЕО оптимизацию сайта Оставляйте заявки кто готов мне помочь Задание срочноеСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Требуется поместить внизу главной страницы блок, с новыми товарами из категорий Просьба писать только тем, кто имеет опыт работы с MagentoСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно внести доработки по сайту, все подробности в ЛС.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Имеется база TecDoc 3q2017 в csv, нужно сделать ее импорт в Opencart 2.3.0.2 (описание таблиц и логику импорта скину при личном общении). Нужно импортировать по типу Марка - Модель - Модификация - ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Есть сайт https://clck.ru/DvEpT 1) Нужно в шапке сделать слайдер, будет состоять из 3х картинок 2) Нужно при нажатии на подробнее чтоб было 2 инфы первой 1й комнатной и 2й, а один блок 1-комнатной убрать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую коллеги! Магазин под управлением CMS OpenCart начал преподносить сюрпризы. В какой то момент, при заходах на определенные категории, сайт ложится. Выдает ошибку 500. Необходимо разобраться в ситуации, починить ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно перенести сайт reg-pro.info с wix на wordpress 1. В макетах НЕ должно быть http-ссылок. Сайт будет работать на https 2. Верстка сайта должна быть адаптивной. 3. В шапке сайта - вставить ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад