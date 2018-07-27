Ошибка Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок196 просмотров

Добрый день.

На главной странице сайта http://ilpapavero.ru/ появилась ошибка Notice: Undefined offset: 0 in /home/httpd/vhosts/ilpapavero.ru/httpdocs/catalog/controller/module/latest.php on line 60

В логах этой ошибки нет.

По коду тоже нет проблем.

В чем может быть дело.

Opencart
7 лет назад
petrov_pavel_85
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

osterpavel
Павел 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$2
1 день
Спасибо за оперативную помощь
отличный заказчик

Заявки фрилансеров

osterpavel
Павел 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад