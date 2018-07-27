Улучшить качество картинки opencart 2.3 (подкатегории)

Необходимо улучшить качество картинки в подкатегориях opencart 2.3. Сейчас растянул картинки просто через стили что привело к потере качества, в админке нет возможности отредактировать качество изображений подкатегорий.

(см. скриншот) улучшить качество нужно в одной категории