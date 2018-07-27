Улучшить качество картинки opencart 2.3 (подкатегории)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок238 просмотров

Необходимо улучшить качество картинки в подкатегориях opencart 2.3. Сейчас растянул картинки просто через стили что привело к потере качества, в админке нет возможности отредактировать качество изображений подкатегорий.

(см. скриншот)  улучшить качество нужно в одной категории

Opencart
7 лет назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$3
1 день
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Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад