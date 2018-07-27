Натяжка верстки на движок Opencart

Суть задачи. Есть установленный MODX чистый. Нужно на него натянуть готовый шаблон, разбить нормально по чанками с подписями. Блоки/страницы, которые надо реализовать Акции, Галерея, всплывающая форма заказа, выпадающее меню по структуре. Ничего сложного. ...