Мы работаем в несколько этапов:
- Предварительный расчет рентабельности:Вы расскажете о своем бизнесе и задачах. На основании полученной информации мы проведем предварительный расчет рентабельности сайта.
- Макет-прототип и копирайтинг: На основании заполненного брифа и анализа ваших конкурентов профессиональный копирайтер проработает смысловой слой и создаст уникальное торговое предложение с «отстройкой» от конкурентов.
Вы получите на согласование «маркетинговую упаковку» сайта в виде предварительного макета-прототипа.
- Нешаблонный авторский дизайн: Мы подготовим подборку лучших дизайн-проектов в вашей сфере бизнеса, учитывая все пожелания и опираясь на предоставленные примеры.
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка: Ваш сайт будет сверстан под все типы устройств: компьютеры, телефоны, планшеты. Программист проведет оптимизацию, выполнив все требования Google Pagespeed Test, и доведет показатели до 90-100 баллов.
Дизайнер предложит наиболее яркие и выгодные решения, предоставив на выбор несколько вариантов концепции 1-2 блоков.
Утвердив с вами лучший вариант, мы прорабатываем дизайн-макет до конца и отрисовываем отдельно мобильную версию landing page/сайт-визитка/интернет-магазин.
›› Дизайн, Графика: Adobe Illustrator
›› Программирование: PHP7 • Ajax • JavaScript
›› Работа с базой данных: MySQL • MySQLi
›› Верстка: HTML5+CSS3
›› Маркетинг: Реклама в AdWords • Реклама в Директе
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS)
›› Data Life Engine: / сайты визитки / новостные сайты / блоги / кино сайты
›› ImageCMS: Интернет-Магазин
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
››Карта Сбербанка.
››Яндекс деньги.
››Qiwi Wallet
››Visa
Работаем по предоплате 50% либо по безопасной сделке. Делаю свою работу качественно и в срок.