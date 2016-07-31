lycorp

Вардан lycorp

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание сайтов ‹•› Индивидуальный дизайн

Мы работаем в несколько этапов:

  • Предварительный расчет рентабельности:Вы расскажете о своем бизнесе и задачах. На основании полученной информации мы проведем предварительный расчет рентабельности сайта.
  • Макет-прототип и копирайтинг: На основании заполненного брифа и анализа ваших конкурентов профессиональный копирайтер проработает смысловой слой и создаст уникальное торговое предложение с «отстройкой» от конкурентов. 

    Вы получите на согласование «маркетинговую упаковку» сайта в виде предварительного макета-прототипа.

  • Нешаблонный авторский дизайн: Мы подготовим подборку лучших дизайн-проектов в вашей сфере бизнеса, учитывая все пожелания и опираясь на предоставленные примеры. 

    • Дизайнер предложит наиболее яркие и выгодные решения, предоставив на выбор несколько вариантов концепции 1-2 блоков. 

    Утвердив с вами лучший вариант, мы прорабатываем дизайн-макет до конца и отрисовываем отдельно мобильную версию landing page/сайт-визитка/интернет-магазин.

  • Адаптивная, кроссбраузерная  верстка: Ваш сайт будет сверстан под все типы устройств: компьютеры, телефоны, планшеты. Программист проведет оптимизацию, выполнив все требования Google Pagespeed Test, и доведет показатели до 90-100 баллов.

НАВЫКИ

›› Дизайн, Графика:  Adobe Illustrator

›› Программирование:  PHP7  •  Ajax  •  JavaScript

›› Работа с базой данных:  MySQL  •  MySQLi

›› Верстка:  HTML5+CSS3

›› Маркетинг:  Реклама в AdWords  •  Реклама в Директе

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS)

›› Data Life Engine: / сайты визитки / новостные сайты / блоги / кино сайты

›› ImageCMS: Интернет-Магазин

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

››Карта Сбербанка.

››Яндекс деньги.

››Qiwi Wallet

››Visa

Работаем по предоплате 50% либо по безопасной сделке. Делаю свою работу качественно и в срок.

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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Отредактировать посадочную на тильде
Tilda
Отличная работа! Обязательно буду обращаться.
Отличный заказчик, всем рекомендую!
Ответный отзыв
madbbb
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сделать Google AMP страницу из HTML
CSSHTMLJavaScript
Отлично переверстал страницу с учетом требований AMP. Рекомендую.
Богдан хороший заказчик, всем рекомендую!
Ответный отзыв
hirurg06
Алексей 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Натянуть HTML шаблон на CMS DLE
CSSDLEHTMLJavaScriptjQuery
Рекомендую парня! Перед началом работы смутил возраст и отсутствие отзывов. Уж больно похоже на кидалово. В итоге Вардан сделал все по ТЗ и в срок! На правки реагирует адекватно. В DLE действительно разбирается. В общем, я всем доволен, буду обращаться к нему еще.
Адекватный заказчик, сделал работу без гаранта, заплатил даже с бонусом!
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $10от 3 часов
нет рейтинга