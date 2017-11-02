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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель, сделано все быстро, качественно. Ответил на все вопросы. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик: чёткое ТЗ и практически моментальное предоставление всех требуемых данных, своевременная оплата. Рекомендую.
$15
10 баллов
8 лет назад
PHP
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$3
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель. Сделал все в течении 15 мин без предоплаты. Все работает. Рекомендую.
Ответный отзыв
Понятная постановка задачи, оплата без промедления, рекомендую.
$30
10 баллов
8 лет назад
Joomla
Сергей всегда на связи, работа выполнена в срок. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Своевременная оплата, понятная постановка задачи, сотрудничеством остался доволен - рекомендую.