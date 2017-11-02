pby

Сергей pby

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

sevasargsyan
Сева 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
При клике показать блок Opencart 2
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
TopJump
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Скопировать калькулятор
Отличный исполнитель, сделано все быстро, качественно. Ответил на все вопросы. Рекомендую
Отличный заказчик: чёткое ТЗ и практически моментальное предоставление всех требуемых данных, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Php drop file form
PHP
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
mixfightpride
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Написать маленький script
Отличный исполнитель. Сделал все в течении 15 мин без предоплаты. Все работает. Рекомендую.
Понятная постановка задачи, оплата без промедления, рекомендую.
Ответный отзыв
Fun_Colors
Арсений 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Программная доработка сайта на Joomla и Virtuemart
Joomla
Сергей всегда на связи, работа выполнена в срок. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую!
Своевременная оплата, понятная постановка задачи, сотрудничеством остался доволен - рекомендую.
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