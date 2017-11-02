Написать маленький script

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок137 просмотров

Добрый день, нужно написать один легкий скрипт - задача проста -

1) взять числовое из VIP: 49299 лей

2)  поделить это значение на 10  

3) и вставить только полученное округленное число в уже другой span со своим классом  

4930

7 лет назад
mixfightpride
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все в течении 15 мин без предоплаты. Все работает. Рекомендую.
Понятная постановка задачи, оплата без промедления, рекомендую.

Заявки фрилансеров

pby
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад