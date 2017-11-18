Исправление формы заказа ИМ Опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок194 просмотра

Необходимо убрать несколько полей и добавить новые в форму заказа ИМ на Опенкарт. 

Нужен действительно хороший спеицалист по Опенкарту - будут еще и другие задания.

Opencart
7 лет назад
rn6hz
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
7 лет назад
$100
1 день
Спасибо за работу !!
Александр, показал себя как великолепный заказчик! Четкое ТЗ, и моментальная оплата после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
7 лет назад