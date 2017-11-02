Редактирование шаблона insales

Починить формирование турниров. После глобаального обновления турниров( 4 раза в сутки обновляются все турниры) у них слетают категории и лого. Сделать что б не слетали. Починить забор статы и стримов для матчей по cs ...
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