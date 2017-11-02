Требуется разработать парсер вебсайта частных объявлений по типу авито. Складывать в Mysql.
Подключить книжный интернет-магазин к Lecta.ru
подробности ниже по общей схеме работы по API:
API позволяет получить актуальный список наших продуктов, а также сгенерировать для физлиц коды для получения доступа к купленным ЭФУ.
В нашем случае, т.к. продаётся ЭФУ юрлицами, актуальна только первая часть (получение контента), а вторую часть магазин будет выдавать через кабинет партнёра (доступ к нему будет предоставлен).
Таким образом схема будет такой:
- образовательное учреждение оставляет заказ на ЭФУ на вашем сайте
- на основании заказа администратор магазина генерирует школьную (корпоративную) лицензию и передает сформированный код представителю ("библиотекарю")
- "библиотекарь" сможет выдавать ЭФУ конечным пользователям (ученикам/учителям) через сервис "Книговыдача" на lecta.ru; доступ к сервису предоставляется автоматически при активации кода школьной лицении
- если школе потребуется добавить других библиотекарей, она сможет сделать это через техподдержку
Документация есть
Заявки фрилансеров
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