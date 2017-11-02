Подключить книжный интернет-магазин к Lecta.ru

подробности ниже по общей схеме работы по API:

API позволяет получить актуальный список наших продуктов, а также сгенерировать для физлиц коды для получения доступа к купленным ЭФУ.

В нашем случае, т.к. продаётся ЭФУ юрлицами, актуальна только первая часть (получение контента), а вторую часть магазин будет выдавать через кабинет партнёра (доступ к нему будет предоставлен).

Таким образом схема будет такой:

- образовательное учреждение оставляет заказ на ЭФУ на вашем сайте

- на основании заказа администратор магазина генерирует школьную (корпоративную) лицензию и передает сформированный код представителю ("библиотекарю")

- "библиотекарь" сможет выдавать ЭФУ конечным пользователям (ученикам/учителям) через сервис "Книговыдача" на lecta.ru; доступ к сервису предоставляется автоматически при активации кода школьной лицении

- если школе потребуется добавить других библиотекарей, она сможет сделать это через техподдержку

Документация есть