Только на PHP/Ajax/MySQL Общий бюждет проекта - от 1 млн руб (на всех участников), срок реализации - 2 года. Нужно в команду: 1) Архитектор (с техническими знаниями) ...
Разработка конструктора
Всем привет!
Интересует разработка такого конструктора – https://www.albomix.ru/photobooks/constructor/490020/#!/page
Пишите стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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