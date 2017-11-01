Только на PHP/Ajax/MySQL Общий бюждет проекта - от 1 млн руб (на всех участников), срок реализации - 2 года. Нужно в команду: 1) Архитектор (с техническими знаниями) ...
Сократите JavaScript
Сократите JavaScript Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и выполнение.
Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 36,1 КБ (27 %).
Заявки фрилансеров
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