Сократите JavaScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок101 просмотр

Сократите JavaScript Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и выполнение.

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 36,1 КБ (27 %).

JavaScript
7 лет назад
Aleksandr2505
Александр 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров