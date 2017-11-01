Сократите JavaScript

необходимо из макета psd https://yadi.sk/d/d4c9PtpI3PGRYU сверстать адаптивный сайт на вордпресс. здесь https://yadi.sk/d/4tTucU2l3PGRuo итоговое ТЗ на верстку. Оно немного доработано и я прописал плагины, которые можно ставить, но если у тебя будут другие идеи по ...