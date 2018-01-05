Участвовать в создании нового EasyWork24 2.0 (браузерная HRM-система)

$14500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок995 просмотров

Только на PHP/Ajax/MySQL

Общий бюждет проекта - от 1 млн руб (на всех участников), срок реализации - 2 года.

Нужно в команду:

1) Архитектор (с техническими знаниями)

2) Программист

Нужно создать систему с учетом всех прошлых ошибок и замечаний.

Все должно быть через GIT  с максимум документации и комментариями.

Без чужих фреймфорков - создать свой фреймфорк.

Структура таблицы должна быть максимально подобна старой, чтобы все легко импортировалось из v1.0.

Должна быть модульная архитектура (каждый модуль системы мог писаться отдельным человеком),  инсталлятор, импорт-экспорт данных, обновления.

Должны быть гибкое API.

Должна быть мультиязычность, мультичасовозонность.

Главное создать оболочку, в которой разные люди смогут создавать свои модули.

Должна делаться так, чтобы при "смерти" одного программиста работа подхватывалась другим - не замыкать все на себе.

Должна работаь на высокой нагрузке цепочки слабых распределенных серверов - уже есть на чем тестировать.

Софт должен вписаться в экосистему Холдинга так, чтобы работая на отельном сервере, он свободно взаимодействовал с другим ПО по нашим стандартам.

Авансовый депозит в гарант. Оплата как за килобайты, так и за часы (по счетчику GIT). Расчет по запросу. 

Работать будем с людьми у кого уже есть реализованные проекты - пишите кто что делал.

Личня встреча в нашем офисе - обязательна (самолет оплачивается).

Компании и команды не интересуют, нужны частные лица.

Есть реально определенная сумма в месяц, и ее готовы вливать в тему.

AJAXGitMySQLPHP
7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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