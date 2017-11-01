Сайт на shop-script 7

$100
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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Скопировать верстку с другого сайта.

Натянуть на shop script 7, скачанный с сайта их для разработки и натянуть верстку.

Функционал, только тот, который есть в shop script

Пишите в личку.

8 лет назад
Steemy_web
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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