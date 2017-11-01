Добавление раздела на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок198 просмотров

Нужен программист для WP. Есть сайт, на него необходимо добавить раздел "Статьи", с возможностью его первичной оптимизации и наполнения. Структура следующая (вл.файлы).  Дизайн вновь созданного раздела не должен выбиваться из общей концепции сайта.

WordPress
8 лет назад
Poll_118
Павел 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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