Написать парсер

Программа имеет регистрационный номер, номер отпраляеться разработчику, разработчик активирует программу. Активация программы возможна только на одном компьютере. У меня есть одна копия активированной программы. нужно чтобы можно было устанавливать на несколько компьютеров. Программу отправлю для ...