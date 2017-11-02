Парсинг Excel файлов и написание Макроса для автоматической обработки

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки167 просмотров

Необходимо произвести обработку данных из массива эксель файлов(примерно 300±30). Нужен макрос который из нескольких файлов одного формата будет сводить данные в одну сводную таблицу.  Доступ к архиву с файлами открою по ссылке на гугл диск. Детали приведу при переписке. Примеры файлов в приложении.

8 лет назад
nds66
Денис 
40 лет
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Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mortefy
Олег 
35 лет
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Был
7 лет назад
8 лет назад
$34
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Быстрая оплата, понятное тз! Никаких проблем не возникло! спасибо!

Заявки фрилансеров

mortefy
Олег 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад