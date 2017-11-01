Необходимо написать простой индикатор для tradingview

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок628 просмотров

Необходимо написать простой индикатор для tradingview, верней совместить два уже существующих, с открытым кодом в один. Для этого там есть встроенный редактор, нужно уметь им пользоваться. От Вас стоимость и сроки, спасибо.

8 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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