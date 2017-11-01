Калькулятор доставки груза

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Закрыт4 заявки147 просмотров

Требуется калькулятор расчета тарифа доставки груза с учетом точек(зон) на карте.

ТЗ вышлю по запросу, ибо - секретно.

8 лет назад
pereezdik
Владимир 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад
$50
1 день
Деньги получил, работу не доделал. На связь не выходит.

Заявки фрилансеров

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад