Добрый день! На сайте почему то в браузере выдает такое сообщение http://take.ms/xWWcp После того как нажимаем загрузить Небезопасные скрипты - пропадает https Нужно устранить эту проблемку. Сроки ...
Калькулятор доставки груза
Требуется калькулятор расчета тарифа доставки груза с учетом точек(зон) на карте.
ТЗ вышлю по запросу, ибо - секретно.
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