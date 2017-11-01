Сделать поиск на сайте аудиосказок по их названию. Одностраничный сайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки140 просмотров

Сделать поиск на сайте аудиосказок по их названию, чтобы скроллил на нужную сказку. Если названий несколько, чтобы мог это показать любым способом.

8 лет назад
Oksa_Vj
Оксана 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Я в диком восторге! Все быстро и лучше чем я задумывала) Спасибо огромное!
Спасибо.

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад