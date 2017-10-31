Необходимо разработать систему маркировки посетителей сайта (далее – Система). Каждому новому посетителю, который заходит на сайт где установлен небольшой javascript-код Системы, должен выдаваться свой уникальный пятизначный промо-код (например, 50127). Javascript-код будет установлен на все страницы ...
Доработка opencart
На сайте установлен модуль Связанные опции
Что сейчас не работает : В админке, если добавляем связанные опции, почему-то добавляются автоматом и обычные, но ладно может так и должно быть, но указав цены в связанных опциях и сохранив первый раз все сохраняется нормально, но стоит зайти повторно в этот товар внести какие-нибудь правки и сохранить , цены сбиваются, и чтобы вернуть их обратно нужно удалить все созданные обычные опции и сохранить повторно
Задача 1: нужно найти причину и устранить
Задача 2. Нужно вывести связанные опции в шаблон, шаблон не стандартный, очень сильно переделанный
В данный момент они почти работают но не полностью:
На примере возьмем товар http://demo3.remar.by/matrasi/tip-3--jelit-/
Размеры и чехлы появились , как мы и добавили в админке связанные опции
но при выборе опций не обновляется цена, хотя сам скрипт обновления цены установлен http://demo3.remar.by/matrasi/chehli/-chehol-bambootex/
при выборе нужно сочетания опций, цена в корзину считает правильно, но есть такие опции, когда к примеру не подходит сочетание, они все равно добавляются в корзину и цена тогда считается не из опций, а базовая, что не правильно
Если к примеру закинуть product.tpl из default, там работают опции, нормально как и надо, затемняются если нет сочетания нужных опций, но и там есть проблемы, цена автоматически не обновляется нигде
Устанавливали дополнительный модуль, обновления цен, помогло только для товаров с обычными опциями , и то где стоит (+- )если цену указываем через (= )не обновляется
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