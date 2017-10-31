Доработка opencart

На сайте установлен модуль Связанные опции

Что сейчас не работает : В админке, если добавляем связанные опции, почему-то добавляются автоматом и обычные, но ладно может так и должно быть, но указав цены в связанных опциях и сохранив первый раз все сохраняется нормально, но стоит зайти повторно в этот товар внести какие-нибудь правки и сохранить , цены сбиваются, и чтобы вернуть их обратно нужно удалить все созданные обычные опции и сохранить повторно

Задача 1: нужно найти причину и устранить

Задача 2. Нужно вывести связанные опции в шаблон, шаблон не стандартный, очень сильно переделанный

В данный момент они почти работают но не полностью:

На примере возьмем товар http://demo3.remar.by/matrasi/tip-3--jelit-/

Размеры и чехлы появились , как мы и добавили в админке связанные опции

но при выборе опций не обновляется цена, хотя сам скрипт обновления цены установлен http://demo3.remar.by/matrasi/chehli/-chehol-bambootex/

при выборе нужно сочетания опций, цена в корзину считает правильно, но есть такие опции, когда к примеру не подходит сочетание, они все равно добавляются в корзину и цена тогда считается не из опций, а базовая, что не правильно

Если к примеру закинуть product.tpl из default, там работают опции, нормально как и надо, затемняются если нет сочетания нужных опций, но и там есть проблемы, цена автоматически не обновляется нигде

Устанавливали дополнительный модуль, обновления цен, помогло только для товаров с обычными опциями , и то где стоит (+- )если цену указываем через (= )не обновляется