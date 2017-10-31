Интеграции IP телефонии 3CX и CRM Планфикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки196 просмотров

Требуется написать модуль интеграции IP телефонии 3CX  и облачной CRM Планфикс

Планфикс и 3СХ имеют соответствующие API для интеграции.

3СХ установлена на локальном windows server 2008

8 лет назад
altis
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров