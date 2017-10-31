WP сайт с NodeJS парсерами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка160 просмотров

Добрый день

Надо разработать WP портал с NodeJS парсером. Пишите в скайп только если у вас есть опыт работы с указанными технологиями.

Node.jsWordPress
8 лет назад
LP_FUNKy
40 лет
19 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров