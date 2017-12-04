Доработка действующей системы приёма заявок на обслуживание

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки134 просмотра

Необходимо выполнить доработку действующей системы приёма и ведения заявок на обслуживание вычислительной и орг.техники, а также программного обеспечения.    

Система реализована на PHP(Laravel) + MySQL.   

Техническое задание – во вложении.   

По запросу могу выслать исходные скрипты для анализа.   

Работа разбита на 2 этапа, соответственно сдача/приёмка работ и оплата выполненной работы также будет производиться по-этапно (без предопляты). 

В предложении прошу указать стоимость и сроки выполнения по каждому этапу отдельно.

LaravelMySQLPHP
8 лет назад
Grizzli1976
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AquaCode
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
8 лет назад
$120
10 дней
Станислав хорошо отработал. Немного просели по срокам, но в данном проекте это было не критично. Сотрудничеством доволен. Исполнителя рекомендую.
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

AquaCode
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
8 лет назад