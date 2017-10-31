Сделать сайт на opencart, woocommerce

Есть понравившаяся тема для магазина. Саму тему не покупал.

https://www.templatemonster.com/ru/demo/58079.html

Нужно сделать такой магазин на opencart или woocommerce

Что нужно будет изменить

1. Сайт на русском языке

2. Цены в гривнах

3. Способ доставки и оплата под Украину

4. Изменить картинку на основной странице

Интересует цена и время