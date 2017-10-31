html формуляр. описание в приложении
Сделать сайт на opencart, woocommerce
Есть понравившаяся тема для магазина. Саму тему не покупал.
https://www.templatemonster.com/ru/demo/58079.html
Нужно сделать такой магазин на opencart или woocommerce
Что нужно будет изменить
1. Сайт на русском языке
2. Цены в гривнах
3. Способ доставки и оплата под Украину
4. Изменить картинку на основной странице
Интересует цена и время
Заявки фрилансеров
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