ИП Борисевич Ю Э

Добрый день!

Мы являемся производителем женской одежды.

На необходимо произвести доработки по нашему сайту http://iveracollection.ru/]ttp://iveracollection.ru/:

1. внести правки в систему администрирования, чтобы было возможно обновлять контактную информацию (тел, адрес) вверху на странице и внизу (адресный блок).

2. добавить кнопки соц.сетей (Fb, Vk, Instagram).

3. оценить возможность добавления фильтра на сайт и поиск. Есть необходимость предположим отфильтровать платья или брюки. Или по артикулу найти модель на сайте.