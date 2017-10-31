Парсер для интернет магазина на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок271 просмотр

Нужно создать парсер для переноса каталога товаров. Более подробно при переписке. Обязательно указывайте стоимость и сроки.

WordPress
8 лет назад
Nickalas
Николай 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров