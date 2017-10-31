html формуляр. описание в приложении
Парсер для интернет магазина на WP
Нужно создать парсер для переноса каталога товаров. Более подробно при переписке. Обязательно указывайте стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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