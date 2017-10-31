Доработка модуля для OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

Есть модуль эскпорта XML для авито каталога с интернет магазина (OpenCart). Необходимо этот модуль доработать. 

Opencart
8 лет назад
serj19901
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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