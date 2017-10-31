Доработка модуля для OpenCart

Здравствуйте, есть интернет-магазин на Joomla 3 и Virtuemart 3. Задача: в шаблоне сайта необходимо сделать переключатель с названиями городов (всего 2 варианта, автоопределение не нужно). В зависимости от выбранного варианта пользователя на сайте будет ...