Доработать скрипт CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Есть CMS - WhizBiz - Business Directory CMS

1)Нужно сделать регистрацию/авторизацию через соц. сети

2)Нужно исправить - что бы вывод комментариев был доступен без авторизации

2.1) Можно вообще сделать комментарии без авторизации (с модерацией) , а авторизованные пользователи (с выделением Имени автора комментария) без модерации.

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8 лет назад
testersaitov
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров