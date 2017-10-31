Надо написать ОПП PHP скрипт. Импорт данных с файлов. Указывается какой тип файал (TXT, Excel...) и символ делителя. Как прим.: Есть Excel файл напр. 3500 строк надо импортировать данные в MySQL. Структуру таблицы предоставлю. ...
Доработать скрипт CMS
Есть CMS - WhizBiz - Business Directory CMS
1)Нужно сделать регистрацию/авторизацию через соц. сети
2)Нужно исправить - что бы вывод комментариев был доступен без авторизации
2.1) Можно вообще сделать комментарии без авторизации (с модерацией) , а авторизованные пользователи (с выделением Имени автора комментария) без модерации.
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