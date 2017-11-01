Настроить конверсии/цели

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок406 просмотров

Добрый день1

Для сайта http://bit.ly/2xz1B5B

настраивал аналитику. Настроил цели но они не работают. Цель "клик по телефонному номеру"

Посмотрите в чем дело

вот доступ на хостинг к сайту

titang01_kadrilo

4gvyo389

titang01.ftp.tools

доступ к аналитике - нужен ваш имейл

Оплата договорная 

Сроки - одни день

БОНУС - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ

Жду ваши заявки

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров