Нужно настроить скрипт и внести некоторые правки в шаблон DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

1. Необходимо настроить работу скрипта т.е. корректный парсинг и вывод контента на сайте 

сайт скрипта – xoo.pw  (Tubes Clip One) 

2. Вычистить из tpl файлов шаблона и доп.полей остатки старого парсера. Также проверить все файлы шаба на предмет "бесполезного" кода и оптимизировать шаблон. Проверить и поправить корректность вывода постов 

3.  В полную новость установить пару блоков тизеров 

4. Настроить необходимый мне вывод похожих новостей 

5. Настроить уже установленный скрипт вывода блоков тизеров 

Нужен программист, который легко ориентируется в движке DLE, его скриптах и шаблоне.  

По цене договоримся, но прошу указать ваши примерные расценки. 

ТЗ есть, скину после согласования рабочих моментов.

DLE
8 лет назад
petechka_orlov87
Орлов 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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