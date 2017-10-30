Нужно настроить скрипт и внести некоторые правки в шаблон DLE

1. Необходимо настроить работу скрипта т.е. корректный парсинг и вывод контента на сайте

сайт скрипта – xoo.pw (Tubes Clip One)

2. Вычистить из tpl файлов шаблона и доп.полей остатки старого парсера. Также проверить все файлы шаба на предмет "бесполезного" кода и оптимизировать шаблон. Проверить и поправить корректность вывода постов

3. В полную новость установить пару блоков тизеров

4. Настроить необходимый мне вывод похожих новостей

5. Настроить уже установленный скрипт вывода блоков тизеров

Нужен программист, который легко ориентируется в движке DLE, его скриптах и шаблоне.

По цене договоримся, но прошу указать ваши примерные расценки.

ТЗ есть, скину после согласования рабочих моментов.